Sanremo: Amadeus, ‘non farlo sarebbe stato danno psicologico e perdita di patrimonio’ (2) (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) – In molti lo hanno attaccato in questi ultimi mesi e a un certo punto, ammette, ha dovuto prendere un momento per riflettere con calma. “Nel momento in cui stavano cadendo i pezzi di tutto quello che noi avevamo pensato, però, mi hanno mandato dall’Ariston la foto dei 300 operai che stavano ultimando il palco e ho avuto un colpo al cuore. Mi sono detto che quelle persone avevano lavorato instancabilmente tutti i giorni per realizzare qualcosa di bello. Lì ho detto: si deve andare avanti in base a quello che possiamo fare, ma lo facciamo al meglio”, continua Amadeus. “Ogni momento – conclude – è un momento che mi voglio gustare. A volte penso che vorrei avere qualcuno che mi seguisse per filmarmi: non per fare un docufilm, ma per conservare i ricordi e darli un giorno ai miei figli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) (Adnkronos) – In molti lo hanno attaccato in questi ultimi mesi e a un certo punto, ammette, ha dovuto prendere un momento per riflettere con calma. “Nel momento in cui stavano cadendo i pezzi di tutto quello che noi avevamo pensato, però, mi hanno mandato dall’Ariston la foto dei 300 operai che stavano ultimando il palco e ho avuto un colpo al cuore. Mi sono detto che quelle persone avevano lavorato instancabilmente tutti i giorni per realizzare qualcosa di bello. Lì ho detto: si deve andare avanti in base a quello che possiamo fare, ma lo facciamo al meglio”, continua. “Ogni momento – conclude – è un momento che mi voglio gustare. A volte penso che vorrei avere qualcuno che mi seguisse per filmarmi: non per fare un docufilm, ma per conservare i ricordi e darli un giorno ai miei figli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

chetempochefa : “C'è anche il fidanzato della Leotta, quello che si chiama come un paradiso fiscale.' Amadeus e @Fiorello e gli os… - IlContiAndrea : Lo dicevo/chiedevo da anni. Ha senso che il vincitore di Sanremo dell’anno prima apra la serata. Così sarà con… - LoredanaBerte : Come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo. Oltre a festeg… - TV7Benevento : Sanremo: Amadeus, 'non farlo sarebbe stato danno psicologico e perdita di patrimonio' (2)... - TV7Benevento : Sanremo: Amadeus, 'non farlo sarebbe stato danno psicologico e perdita di patrimonio'... -