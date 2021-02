Sanremo 21, annunciato un nuovo ospite: i fan non stanno nella pelle! (Di sabato 27 febbraio 2021) Tra pochi giorni andrà in onda la nuova edizione di Sanremo, un nuovo ospite è stato annunciato e la notizia ha fatto impazzire i fan, di chi si tratta Manca… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 27 febbraio 2021) Tra pochi giorni andrà in onda la nuova edizione di, unè statoe la notizia ha fatto impazzire i fan, di chi si tratta Manca… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

LoredanaBerte : Come appena annunciato da Amadeus, sarò super ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo. Oltre a festeg… - Queenatletica : Colpo di scena: annunciato Alex Schwazer ospite a Sanremo per 'ridargli dignità e visibilità'! - sonoconfus4 : Sarebbe davvero stupido dividere tra Sanremo e #lacaserma per la rai però effettivamente non è stato annunciato nulla - _apartete : RT @naiemzzu: è passata più di una settimana da quando ermal ci ha annunciato tribù urbana ma io ancora non ci credo. è passato così tanto… - RebsRebssss : Scusate ma la cosa di sanremo non la disse signorini dopo aver annunciato il prolungamento? #tzvip -