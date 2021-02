Sanremo 2021: Feltri contro il Festival (Di sabato 27 febbraio 2021) Vittorio Feltri, noto per la sua continua ricerca di polemica, è tornato all’attacco contro il Festival di Sanremo; per il giornalista la kermesse ligure è una fiera della banalità, un ricettacolo di canzoni che non hanno valore artistico. Intervistato da Adnkronos, il direttore di Libero non si risparmia nel descrivere la gara canora più famosa d’Italia. Per le polemiche contro Sanremo quest’anno ci si può incasellare in una lunga lista Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 febbraio 2021) Vittorio, noto per la sua continua ricerca di polemica, è tornato all’attaccoildi; per il giornalista la kermesse ligure è una fiera della banalità, un ricettacolo di canzoni che non hanno valore artistico. Intervistato da Adnkronos, il direttore di Libero non si risparmia nel descrivere la gara canora più famosa d’Italia. Per le polemichequest’anno ci si può incasellare in una lunga lista Articolo completo: dal blog SoloDonna

rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - repubblica : Sanremo, Il Volo ospite al Festival con un omaggio a Ennio Morricone: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Gi… - rockolpoprock : Sanremo 2021, Il Volo: il trio ospite al Festival omaggerà Ennio Morricone - ansa_lazio : De Rossi 'Ibra a Sanremo? Club di manica larga' - MagTua : Aspettando #Sanremo2021 scopriamo qualcosa in più sui big in gara. #Aiello, contaminazione e diversità made in Sud… -