Sampdoria, i convocati per l'Atalanta: riecco La Gumina, Torregrossa out

convocati Sampdoria: le scelte del tecnico Claudio Ranieri in vista del match contro l'Atalanta per la 24a giornata di Serie A La Sampdoria affronterà l'Atalanta nel corso della 24a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 12:30 allo stadio Ferraris.

I convocati di mister Ranieri. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

