Samantha Cristoforetti ritorna sulla Stazione spaziale | “È la mia casa lontano da casa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 febbraio 2021) Mal di spazio. Le mancava il voloe per questoè pronta ad affrontare la sua seconda volta. Avverrà nel 2022, in febbraio oppure in agosto, e torneràdopo sette anni e, potrebbe raggiungerla con un veicolo privato, il Crew Drragon della SpaceX di Elon Musk. “Sono emozionata e onorata”, ha detto l’astronauta dell’AgenziaEuropea (Esa), in vista dell’annuncio ufficiale della sua missione, in programma il 3 marzo in un evento online organizzato dall’Esa e dall’AgenziaItaliana (Asi). Un primo annuncio della nuova missione era stato dato a fine 2019, in occasione della conferenza ministeriale dell’Esa, e ribadito all’inizio dell’anno dal presidente dell’Asi, Giorgio ...