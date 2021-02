Salto con gli sci: Italia, addio Mondiali. L’intero gruppo nazionale torna in patria dopo il caso Covid-19 di Jessica Malsiner (Di domenica 28 febbraio 2021) E’ già finito il Campionato del Mondo di Salto con gli sci per il gruppo dell’Italia. dopo il caso di positività al Covid-19 di Jessica Malsiner, che di riflesso ha bloccato anche la sorella Lara, tutti i saltatori maschi sono costretti a dire addio alla competizione iridata. La comunicazione in questo caso non arriva dalla FISI, ma direttamente dagli atleti: Alex Insam, Daniel Moroder e Francesco Cecon hanno tutti pubblicato dei post su Instagram con i quali riferiscono sostanzialmente la stessa cosa, e cioè che i loro Mondiali sono terminati qui (come anche, evidentemente, quelli di Giovanni Bresadola), senza potersi misurare con il vero Schattenbergschanze. Secondo quanto riportato dai saltatori, la ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) E’ già finito il Campionato del Mondo dicon gli sci per ildell’ildi positività al-19 di, che di riflesso ha bloccato anche la sorella Lara, tutti i saltatori maschi sono costretti a direalla competizione iridata. La comunicazione in questonon arriva dalla FISI, ma direttamente dagli atleti: Alex Insam, Daniel Moroder e Francesco Cecon hanno tutti pubblicato dei post su Instagram con i quali riferiscono sostanzialmente la stessa cosa, e cioè che i lorosono terminati qui (come anche, evidentemente, quelli di Giovanni Bresadola), senza potersi misurare con il vero Schattenbergschanze. Secondo quanto riportato dai saltatori, la ...

