Salerno | la vice sindaco Avossa in Parlamento | suo il posto lasciato libero da Minniti

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Lascia il consiglio comunale e entra inladiEva, assessore alla scuola del Comune di. A causa delle dimissioni di Marcoex ministro dell’interno e deputato del partito democratico, scatta il seggio in, nel collegio plurinominale Campagna due per Evache quindi prenderà ildialla camera dei deputati. Davvero un colpo a sorpresa per ildiche all’epoca, nel 2018, prestó il suo nome per una candidatura di facciata senza aver mai probabilmente preso davvero in considerazione la possibilità di diventare ...

Lascia il consiglio comunale e entra in parlamento la vice sindaco di Salerno Eva Avossa, assessore alla scuola del Comune di Salerno. A causa delle dimissioni di Marco Minniti ex ministro dell'interno e deputato del partito democratico, scatta il seggio in parlamento, nel collegio plurinominale Campagna due per Eva Avossa che quindi prenderà il posto di deputato alla camera dei deputati.