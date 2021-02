Rugby, Sei Nazioni 2021: il Galles trova il tris, battuta anche l’Inghilterra (Di sabato 27 febbraio 2021) È il Galles l’unica avversaria della Francia in questo Sei Nazioni. battuta anche l’Inghilterra in un match dominato a lungo, ma quando gli inglesi pareggiano ecco che i padroni di casa riallungano in maniera decisa. Parte forte il Galles, con un’Inghilterra molto fallosa e dopo cinque minuti è Dan Biggar a mettere i primi punti dalla piazzola. Reagisce la squadra ospite e dopo una bell’azione che mette in difficoltà il Galles arriva il fallo e Farrell impatta dalla piazzola. Torna a spingere la squadra di Pivac, con un Itoje molto falloso, e al 16’ meta spettacolare di Josh Adams che prende al volo un calcio di Biggar e schiaccia in meta per il 10-3. Match molto veloce e al 20’ un fallo Gallese manda Farrell sulla piazzola per il 10-6. Gioco molto ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) È ill’unica avversaria della Francia in questo Seiin un match dominato a lungo, ma quando gli inglesi pareggiano ecco che i padroni di casa riallungano in maniera decisa. Parte forte il, con un’Inghilterra molto fallosa e dopo cinque minuti è Dan Biggar a mettere i primi punti dalla piazzola. Reagisce la squadra ospite e dopo una bell’azione che mette in difficoltà ilarriva il fallo e Farrell impatta dalla piazzola. Torna a spingere la squadra di Pivac, con un Itoje molto falloso, e al 16’ meta spettacolare di Josh Adams che prende al volo un calcio di Biggar e schiaccia in meta per il 10-3. Match molto veloce e al 20’ un falloe manda Farrell sulla piazzola per il 10-6. Gioco molto ...

