Rugby | PRO14 2021 | Zebre-Dragons 26-15 Torna al successo la franchigia federale

(Di sabato 27 febbraio 2021)no alla vittoria le, che nel 13° turno deldibattono i, alla sesta sconfitta consecutiva, per 26-15 e, pur non trovando il bonus offensivo, non concedono punti agli avversari e salgono a quota 13, a sole due lunghezze dagli avversari odierni nella Conference A, pur restando ancora all’ultimo posto. Nel primo temposubito avanti con la meta al 7? di Giammarioli trasformata da Pescetto, il quale nei primi 40? firma altri tre piazzati, mentre gli ospiti, complici i gialli al 13? per Fry ed al 38? per Moriarty, muovono lo score soltanto al 27? col piazzato di Davies. Si va al riposo sul 16-3. Nella ripresa al 50? la meta di Masselli trasformata da Pescetto chiude la gara per il 23-3, ed a poco servono le due mete firmate da Holmes al 66? ed al 79? (la ...

Ciaran_Kelly : Pro14 - Benetton Treviso v Connacht, latest score - cirotremola : @CanaleOvale raga bel podcast. Quindi secondo voi la nazionale è sulla strada giusta per i mondiali 2023? secondo m… - infoitsport : Benetton rugby: i giovani Adorni e Piantanella si uniscono al gruppo - Pro14 - Rugbymeet : Due giovanissimi sono entrati nei ranghi del Benetton Rugby - RaiSport : #SeiNazioni, #Allan indisponibile per il match con l'#Irlanda Il trequarti azzurro si è infortunato nel #Pro14 con… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby PRO14

GuinnessPlayer of the Match: BeirneIntanto il campione scuola IVPCBenevento, attualmente in forza alla franchigia delle Zebre, ... GuinnessPlayer of the Match: BeirneTornano alla vittoria le Zebre, che nel 13° turno del PRO14 di rugby battono i Dragons, alla sesta sconfitta consecutiva, per 26-15 e, pur non trovando il bonus offensivo, non concedono punti agli avv ...Rugby Italia Sei Nazioni diretta live: azzurri contro l'Irlanda all'Olimpico nel terzo turno del Torneo. Un "no comment" basterebbe e avanzerebbe pure ...