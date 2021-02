Rugby | Franco Smith | “Siamo veramente delusi | soprattutto per il risultato”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Consueta conferenza stampa alla termine della terza giornata del Sei Nazioni 2021 di: oggi allo stadio Olimpico di Roma Italia-Irlanda è terminata 10-48. A fine gara hanno parlato il CT dell’Italia,, ed il capitano degli azzurri, Luca Bigi. Queste le dichiarazioni dell’head coach azzurro,: “per il, penso che passi avanti ne facciamo avanti, anche se oggibattuti nei punti di incontro, forse per colpa nostra o per merito dell’Irlanda, che si è dimostrata molto forte. Quando noi dovevamo segnare, dopo tanto lavoro duro, hanno rallentato il gioco o rubato palla. Dopo una sconfitta del genere bisogna capire cosa migliorare, ...

sportface2016 : #Rugby, #SeiNazioni: le parole del Ct Franco #Smith dopo la sconfitta contro l'Irlanda - abuongi : #Rugby Così parlò Franco Smith, c.t. di @Federugby: alle 15.15 il via a #ITAvIRE #SeiNazioni #SixNations… - vasilijivanovic : Che poi è quello che ha voluto passare Coach Franco Smith nel messaggio alla squadra, a prescindere da come vada: r… - sportface2016 : #SixNations Il ct dell'Italia Franco #Smith ha parlato alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro l'#Irlanda - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni, Franco Smith: 'Sfruttiamo le occasioni e stiamo attenti a calci tattici e touche' -

Cosi' il ct dell'Italrugby,Smith, commenta la sconfitta per 48 - 10 contro l'Irlanda maturata all'Olimpico di Roma nella terza giornata del Sei Nazioni 2021. "Quando noi dovevamo segnare, ...6 Nazioni di, trentesima sconfitta consecutiva, l'Italia non vince dal 2015 Per gli azzurri, che non ... Allenatore:Smith A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Cherif Traore, 18 Giosuè ...Consueta conferenza stampa alla termine della terza giornata del Sei Nazioni 2021 di rugby: oggi allo stadio Olimpico di Roma Italia-Irlanda è terminata 10-48. A fine gara hanno parlato il CT ...Guarda caso la statistica la fissa proprio l’Irlanda, l’ultima squadra a uscire battuta dall’Olimpico, nel 2013. Nei punti d’incontro l’Irlanda fa quello che vuole, le ruck sono tutte sue I primi minu ...