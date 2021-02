Rottamazione e saldo e stralcio: proroga dei versamenti (Di sabato 27 febbraio 2021) In arrivo una proroga per i versamenti relativi alle rate per la Rottamazione Ter e per la regolarizzazione cosiddetta “saldo e stralcio”. Lo afferma il ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota non precisando la nuova data, che sarà fissata nei prossimi giorni, entro la quale dovrà essere fatto il pagamento. “È in corso di redazione – afferma il ministero – il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della ‘Rottamazione-ter’ (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della Rottamazione-ter”. Il provvedimento – viene ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 febbraio 2021) In arrivo unaper irelativi alle rate per laTer e per la regolarizzazione cosiddetta “”. Lo afferma il ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota non precisando la nuova data, che sarà fissata nei prossimi giorni, entro la quale dovrà essere fatto il pagamento. “È in corso di redazione – afferma il ministero – il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della ‘-ter’ (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della-ter”. Il provvedimento – viene ...

