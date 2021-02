Rottamazione e cartelle esattoriali, la proposta dei commercialisti: “Serve un condono tombale” (Di sabato 27 febbraio 2021) Si avvicina la scadenza del pagamento della Rottamazione ter e sono pronte a partire 50 milioni di cartelle esattoriali che daranno la mazzata finale a un’economia italiana messa in ginocchio dalla pandemia da Covid-19. La Rottamazione e il condono tombale Ezio Stellato (nella foto), dottore commercialista, rappresentante interessi alla Camera dei Deputati, cultore di diritto tributario, che ormai da un anno sta cercando di sensibilizzare il Governo su una soluzione drastica e concreta, indica un’unica strada percorribile: il condono tombale. «Credo che gli italiani oggi preferiscano un condono tombale, più che una semplice Rottamazione. Un’operazione per cui valga la pena racimolare liquidità a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Si avvicina la scadenza del pagamento dellater e sono pronte a partire 50 milioni diche daranno la mazzata finale a un’economia italiana messa in ginocchio dalla pandemia da Covid-19. Lae ilEzio Stellato (nella foto), dottore commercialista, rappresentante interessi alla Camera dei Deputati, cultore di diritto tributario, che ormai da un anno sta cercando di sensibilizzare il Governo su una soluzione drastica e concreta, indica un’unica strada percorribile: il. «Credo che gli italiani oggi preferiscano un, più che una semplice. Un’operazione per cui valga la pena racimolare liquidità a ...

