Rosalinda Cannavò denunciata? Si passa alle vie legali

Leggi su youmovies

(Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arriva una denuncia per? Ecco chi è pronto are per le viecon lei. La situazione. Dopo la sua eliminazione durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip,è subito tornata sui social, riappropriandosi del suo account Instagram che ha immediatamente aggiornato con una nuova storia questa mattina. L’ex concorrente