Rosalinda Cannavò, biografia e carriera dell'attrice siciliana (Di sabato 27 febbraio 2021) . Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ultima eliminata al GFVIP Rosalinda Cannavò, nata a Messina il 26 novembre del 1994, è un'attrice italiana. Prima di entrare nella casa del GFVIP, era noto al pubblico con lo pseudonimo di Adua Del Vesco. Durante il reality, però, la ragazza è stata protagonista di una redenzione e ha raccontato tutti i "lati oscuri" del successo andando a smascherare tutte le scelte che le sono state imposte come il finto fidanzamento con Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Stasera in TV 27 febbraio, cosa vedere: Ottilie Von Faber Castell o C'è posta per te Rosalinda Cannavò, carriera e curiosità Rosalinda Cannavò sin da bambina inizia a nutrire una forte passione per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Tommaso Zorzi choc dopo la puntata del GF Vip: 'Finale rovinata' La puntata del 'Grande Fratello Vip' del 26 febbraio ha decretato le eliminazioni definitive di Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet. La puntata condotta da Alfonso Signorini, coadiuvato sempre dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia, e che vede anche la presenza degli ex vipponi ha vissuto ...

Dayane Mello piume e cristalli al GF Vip. Ma il prezzo del suo abito giallo è proibitivo Al GF Vip è toccato proprio a Dayane Mello annunciare l'eliminazione della sua amica Rosalinda Cannavò. L'attrice era al televoto con Stefania Orlando e il pubblico ha preferito far rimanere in Casa la showgirl. Prima del verdetto del pubblico che come detto è stato letto dalla ...

