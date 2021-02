Ronaldo lancia la Juventus | ma Barak rianima il Verona | è 1-1 al Bentegodi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Laha il fiato corto e si ferma ancora. Stavolta la marcia dei campioni d'Italia in carica si ferma al cospetto del, che impone nuovamente il pari dopo l'1-1 in casa della Vecchia Signora all'andata.risponde a Cristiano. In caso di vittoria dell'Inter contro il Genoa domani, per i bianconeri diventerebbe davvero difficile immaginare la rimonta, con 10 punti di distacco.IL MATCHLe emozioni non mancano e già i primi minuti di gara diventano interessanti. Lasfiora il gol con Ramsey che approfitta di un errore di Silvestri, ma viene murato in angolo. Risponde l'Hellas con Faraoni, che colpisce di testa su cross di Zaccagni e spedisce la palla sul palo. Al 14' ci prova Chiesa, ma Silvestri devia in angolo. Poi i ritmi si abbassano e cala anche il numero di occasioni. ...

Entra anche McKennie per Bernardeschi, nel Napoli Gattuso lancia Fabian ed Elmas per Zielinski e ... La Juve continua a spingere: fuori il sinistro di Alex Sandro al 23', su cui Ronaldo non arriva al ...

90'+2 - La Juve prova ad attaccare ma sul lancio per Demiral, il turco viene pizzicato in fuorigioco. 90'+1 - Ronaldo calcia ...

"Ronaldo è stato preso per vincere la Champions ma con lui la Juve ha fatto peggio e allo Scudetto sarebbe arrivata comunque, un progetto sbagliato": parole e musica di Antonio Cassano al Corriere del ...