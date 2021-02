Roma, staffetta Dzeko-Mayoral interrotta. E lo spagnolo è già da record (Di sabato 27 febbraio 2021) Con l’infortunio di Dzeko, l’attacco della Roma sarà affidato a Borja Mayoral interrompendo così la recente staffetta Edin Dzeko e Borja Mayoral, nelle ultime settimane, si stavano scambiano il posto con regolarità. L’infortunio del bosniaco, però, ha cambiato le carte in tavola con l’attaccante spagnolo che adesso sarà l’unico a disposizione di Fonseca per le prossime 3-4 partite. E in questo mese di febbraio, il primo da punta “titolare” dei giallorossi, Mayoral ha già conquistato un record. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ragazzo di proprietà del Real Madrid è diventato lo spagnolo a segnare più reti in una stagione con la Roma: con la rete al Braga ha superato Joaquin Peirò, attaccante ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Con l’infortunio di, l’attacco dellasarà affidato a Borjainterrompendo così la recenteEdine Borja, nelle ultime settimane, si stavano scambiano il posto con regolarità. L’infortunio del bosniaco, però, ha cambiato le carte in tavola con l’attaccanteche adesso sarà l’unico a disposizione di Fonseca per le prossime 3-4 partite. E in questo mese di febbraio, il primo da punta “titolare” dei giallorossi,ha già conquistato un. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ragazzo di proprietà del Real Madrid è diventato loa segnare più reti in una stagione con la: con la rete al Braga ha superato Joaquin Peirò, attaccante ...

