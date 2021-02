Roma, sparatoria a Torre Angela. Anziana ferita per errore (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – Spari poco fa a Torre Angela, in via Amico Aspertini. Una donna anziana, della quale non si conoscono le generalità, è stata ferita da un colpo di pistola. Il fatto è accaduto non lontano da un’edicola. Secondo quanto si apprende, un uomo nel fare fuoco verso un’altra persona avrebbe mancato l’obiettivo e avrebbe ferito la donna in modo non grave. La donna, medicata dal 118 ha già fatto ritorno a casa. Sul posto la Scientifica, la Squadra Mobile oltre alla Polizia delle Volanti e del Commissariato Romanina. Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – Spari poco fa a Torre Angela, in via Amico Aspertini. Una donna anziana, della quale non si conoscono le generalità, è stata ferita da un colpo di pistola. Il fatto è accaduto non lontano da un’edicola. Secondo quanto si apprende, un uomo nel fare fuoco verso un’altra persona avrebbe mancato l’obiettivo e avrebbe ferito la donna in modo non grave. La donna, medicata dal 118 ha già fatto ritorno a casa. Sul posto la Scientifica, la Squadra Mobile oltre alla Polizia delle Volanti e del Commissariato Romanina.

