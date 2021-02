Roma, sparatoria a Tor Bella Monaca: ferita un'anziana passante in strada (Di sabato 27 febbraio 2021) sparatoria a Roma poco fa, in zona Tor Bella Monaca. Secondo le primissime informazioni di alcuni testimoni durante la lite tra due uomini sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco e uno... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 27 febbraio 2021)poco fa, in zona Tor. Secondo le primissime informazioni di alcuni testimoni durante la lite tra due uomini sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco e uno...

