Roma SOTTO LA NEVE, vista mozzafiato dall'alto. Video davvero speciale (Di sabato 27 febbraio 2021) Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2018 iniziò a nevicare copiosamente su Roma, prima sulle zone settentrionali e poi sull'intera area urbana. Quello di tre anni fa fu un evento perfetto che portò circa 10 centimetri di manto bianco sulla Capitale, anche nelle aree a sud e verso il litorale. I cittadini Romani celebrano la NEVELa nevicata provocò disagi inevitabili come sempre avviene, in quanto la Città Eterna non è certo così avvezza al fenomeno. In alcune zone cadde infatti così tanta NEVE come non si era avuta persino nel febbraio 2012, quando ci fu l'ultimo importante episodio nevoso sulla Capitale. Questa grande nevicata si verificò a seguito dei contrasti innescati dal gelo russo con un minimo depressionario che si scavò sul Tirreno. Il Video che potete ammirare SOTTO ...

