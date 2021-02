Roma ‘Sfascio’ illegale e auto rubate | la vasta area era già sotto sequestro FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 febbraio 2021) Uno “sfascio” in un’demaniale di 3.500 metri quadri giàposta a: è questo quello che hanno scoperto – dopo un’attività di ricerca inerente il furto di un’vettura – i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. A finire in manette cinque persone: dueni di 56 e 58 anni e tre cittadini romeni di 45, 49 e 42 anni, poiché sorpresi a smontare parti di un’vettura risultata rubata. SfascioI Carabinieri, arrivati in via Palmiro Togliatti, hanno accertato che i cinque avevano allestito un vero e propriodemolitore all’interno di un’demaniale, risultata giàposta a. Successivamente i militari hanno appurato numerose ...