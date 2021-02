Roma-Milan, Pioli: “E’ uno scontro diretto per la Champions” (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma-Milan, Stefano Pioli in conferenza stampa: “I nostri concetti non devono cambiare”. CARNAGO (VA) – Vigilia di Roma-Milan per Stefano Pioli. Una sfida da vincere da parte dei rossoneri per mettere da parte il momento difficile con la vittoria che manca da quattro partite tra campionato e coppa. Roma-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli In conferenza stampa Stefano Pioli ha illustrato le difficoltà della sfida. “Affrontiamo una squadra con tante soluzioni offensive – ha ammesso il tecnico rossonero, riportato da tuttomercatoweb.com – Dzeko è un punto di riferimento, ma giocano bene anche senza di lui. Dovremo contrapporci con grande compattezza . Il nostro percorso è molto chiaro . E’ bene giocare ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021), Stefanoin conferenza stampa: “I nostri concetti non devono cambiare”. CARNAGO (VA) – Vigilia diper Stefano. Una sfida da vincere da parte dei rossoneri per mettere da parte il momento difficile con la vittoria che manca da quattro partite tra campionato e coppa., la conferenza stampa di StefanoIn conferenza stampa Stefanoha illustrato le difficoltà della sfida. “Affrontiamo una squadra con tante soluzioni offensive – ha ammesso il tecnico rossonero, riportato da tuttomercatoweb.com – Dzeko è un punto di riferimento, ma giocano bene anche senza di lui. Dovremo contrapporci con grande compattezza . Il nostro percorso è molto chiaro . E’ bene giocare ...

