Roma - Milan, le probabili formazioni: Cristante al centro della difesa giallorossa, Rebic preferito a Leao nell'attacco rossonero (Di sabato 27 febbraio 2021) Sfida di alta classifica all'Olimpico tra Roma e Milan, nel posticipo domenicale (ore 20,45) della quinta di ritorno. I giallorossi, con un successo, si porterebbero a sole due lunghezze dal secondo ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Sfida di alta classifica all'Olimpico tra, nel posticipo domenicale (ore 20,45)quinta di ritorno. I giallorossi, con un successo, si porterebbero a sole due lunghezze dal secondo ...

GoalItalia : Sorteggio ottavi di #EuropaLeague ?? ???? Ajax-Young Boys ???? ???? Dinamo Kiev-Villarreal ???? ???? Roma-Shakhtar ???? ???? Oly… - alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - PietroMazzara : Niente #mandzukic e #bennacer per la gara di domenica contro la Roma. Obiettivo provare a recuperarli per l’Udinese… - sportli26181512 : Roma-Milan, nella passata stagione rossoneri sconfitti per 2-1: Nella passata stagione, il Milan perse a Roma contr… - WassimMilanAC : RT @alexandreruiz: ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav -