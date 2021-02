Roma-Milan: il crocevia per la Champions League (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma-Milan, domenica sera, è lo spartiacque verso la Champions League. Il riposo o mancato tale è uguale per entrambe: due soli giorni a sgambare dopo i sedicesimi sorridenti d’Europa League, smagliante quello giallorosso e di circostanza quello dei rossoneri. Roma-Milan, come si avvicinano le squadre La vera discrepanza risiede quindi nella forma: un Milan sconfitto quattro volte nel 2021 contro le due del 2020, anno tanto compatto da portare una contrattura in quello nuovo. Sbadataggini e frenate psicofisio (in quest’ordine) logiche s’accompagnano a qualche spavalderia dietro ai microfoni, o almeno così fatte passare, che in realtà ribadiscono una squadra sicura di sé stessa… e dopo sei mesi di vetta ben venga chi dice “siamo forti”. Forte, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 febbraio 2021), domenica sera, è lo spartiacque verso la. Il riposo o mancato tale è uguale per entrambe: due soli giorni a sgambare dopo i sedicesimi sorridenti d’Europa, smagliante quello giallorosso e di circostanza quello dei rossoneri., come si avvicinano le squadre La vera discrepanza risiede quindi nella forma: unsconfitto quattro volte nel 2021 contro le due del 2020, anno tanto compatto da portare una contrattura in quello nuovo. Sbadataggini e frenate psicofisio (in quest’ordine) logiche s’accompagnano a qualche spavalderia dietro ai microfoni, o almeno così fatte passare, che in realtà ribadiscono una squadra sicura di sé stessa… e dopo sei mesi di vetta ben venga chi dice “siamo forti”. Forte, ...

