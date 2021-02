Roma, donna accoltellata dal marito ubriaco al Pigneto (Di sabato 27 febbraio 2021) Al Pigneto si è consumato l’ennesima aggressione casalinga di questi giorni. Nel quartiere a Sud-Est della Capitale un 43enne di origini filippine ha provato prima a ferire la moglie con un coltello, poi l’ha ferita con un pezzo di vetro alla gola. Un amico di famiglia ha provato a fermare l’uomo, senza però riuscirci. La vittima è riuscita a fuggire allertando il 112, il figlio però è rimasto nell’abitazione. Gli agenti della polizia che sono intervenuti hanno aiutato il figlio della coppia rimasto a casa e arrestato il padre di famiglia che ha opposto resistenza con calci e pugni. Si è scoperto poi l’uomo fosse ubriaco. I capi d’accusa sono stati maltrattamento, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La donna e il figlio, dopo rispettivamente 10 e 7 giorni in ospedale, hanno sporto denuncia al commissariato di ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Alsi è consumato l’ennesima aggressione casalinga di questi giorni. Nel quartiere a Sud-Est della Capitale un 43enne di origini filippine ha provato prima a ferire la moglie con un coltello, poi l’ha ferita con un pezzo di vetro alla gola. Un amico di famiglia ha provato a fermare l’uomo, senza però riuscirci. La vittima è riuscita a fuggire allertando il 112, il figlio però è rimasto nell’abitazione. Gli agenti della polizia che sono intervenuti hanno aiutato il figlio della coppia rimasto a casa e arrestato il padre di famiglia che ha opposto resistenza con calci e pugni. Si è scoperto poi l’uomo fosse. I capi d’accusa sono stati maltrattamento, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Lae il figlio, dopo rispettivamente 10 e 7 giorni in ospedale, hanno sporto denuncia al commissariato di ...

