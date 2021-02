Roma, De Rossi: 'Gombar ha sbagliato. Ecco cosa mi ha detto sui cambi' (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma - Daniele De Rossi sta studiando per diventare allenatore e poter cominciare la sua nuova avventura nel calcio. Questa mattina l'ex capitano della Roma è stato ospite dell'Università Luiss per ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021)- Daniele Desta studiando per diventare allenatore e poter cominciare la sua nuova avventura nel calcio. Questa mattina l'ex capitano dellaè stato ospite dell'Università Luiss per ...

TuttoASRoma : PAROLA DI EX De Rossi: “Mi piacerebbe allenare la Roma” - teladoiotokyo : De Rossi: Mi piacerebbe allenare la Roma: Daniele De Rossi, ospite al corso per team... - pasqualinipatri : De Rossi: “Se avessero mandato via tutti quelli che ho visto sbagliare alla Roma, a Trigoria rimarrebbe solo la lup… - razorback7851 : RT @sportface2016: #DeRossi: 'Credo che la società sia stata di manica larga perchè #Zlatan ha fatto diventare primo il #Milan fino a una s… - LALAZIOMIA : De Rossi: “Se avessero mandato via tutti quelli che ho visto sbagliare alla Roma, a Trigoria rimarrebbe solo la lup… -