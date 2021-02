Roma, dagli scavi per la fibra ottica sbuca un sarcofago romano: ecco la scoperta (Di sabato 27 febbraio 2021) dagli scavi per l’installazione della fibra ottica è stato ritrovato un importante reperto archeologico. E’ accaduto oggi, 27 febbraio, in zona Torre Spaccata, a Roma. Gli operi che stavano effettuando i lavori hanno riportato alla luce un antico sarcofago di epoca Romana. Secondo le prime dichiarazione potrebbe trattarsi della sepoltura di una donna. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021)per l’installazione dellaè stato ritrovato un importante reperto archeologico. E’ accaduto oggi, 27 febbraio, in zona Torre Spaccata, a. Gli operi che stavano effettuando i lavori hanno riportato alla luce un anticodi epocana. Secondo le prime dichiarazione potrebbe trattarsi della sepoltura di una donna. su Il Corriere della Città.

repubblica : Inchiesta mascherine, gli indagati scherzavano: 'Tanto Arcuri compra a occhi chiusi'. La Finanza: 'Acquisti senza v… - pisto_gol : Il big-match della prossima settimana per somma punti raccolti dagli allenatori nelle ultime 10giornate sarà tra In… - CorriereCitta : Roma, dagli scavi per la fibra ottica sbuca un sarcofago romano: ecco la scoperta - grisutwt : @FMagliaro Ci rendiamo conto che in 6 tweet della Roma non c'è niente da dire comunque? Progetto faraonico inattuabile sin dagli albori... - Luca100celleASR : @_stolencar Lo dice Austini, pe me il presidente di un gruppo miliardario mondiale non cià bisogno de fasse spiegà… -