Roma. Armi, munizioni e l’auto come una ‘centrale di spaccio’ ambulante: ecco cosa nascondeva il pusher (Di sabato 27 febbraio 2021) Lo hanno fermato per un controllo, ma nell’auto ben nascoste i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma hanno trovato Armi e munizioni. E non solo: anche 197 dosi di marijuana, cocaina, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento, una vera e propria “centrale di spaccio” ambulante. E’ per questo che i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato a Tor Bella Monaca il giovane, un pusher 25enne per i reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di Armi e munizionamento da guerra. Il controllo e la scoperta I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma, nel corso del consueto pattugliamento del territorio, hanno fermato per un controllo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Lo hanno fermato per un controllo, ma nelben nascoste i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego dihanno trovato. E non solo: anche 197 dosi di marijuana, cocaina, bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento, una vera e propria “centrale di spaccio”. E’ per questo che i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno arrestato a Tor Bella Monaca il giovane, un25enne per i reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione die munizionamento da guerra. Il controllo e la scoperta I “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di, nel corso del consueto pattugliamento del territorio, hanno fermato per un controllo ...

