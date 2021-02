Roma | accoltella la moglie alla gola dopo una lite sui voti del figlio Arrestato un 43enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 febbraio 2021) Una feritacon un pezzo di vetro durante unacon la, scoppiata per idela scuola. Per questo unè statopolizia, a, quartiere Pigneto. L’uomo, di origini filippine, in un primo momento aveva aggredito lacon un coltello, ma è stato disarmato da un amico di famiglia. Ilnon si è placato, anzi: ha scaraventato uno specchio contro il muro e ha provato a ferire di nuovo lacon un pezzo di vetro, riuscendoci. Ad allertare il 112 è stata la stessa vittimaessere fuggita. A casa però è rimasto ile per questo ha chiesto aiuto...