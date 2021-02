Rocco Casalino: "Su Di Maio e Conte uscivano pettegolezzi strani solo perché io sono gay" (Di sabato 27 febbraio 2021) “Su Luigi Di Maio e Giuseppe Conte alcuni giornali hanno fatto uscire retroscena e pettegolezzi strani, nonché totalmente falsi, solo perché io ero gay ed ero il loro portavoce. Anche quella è omofobia”. Lo ha detto l’ex portavoce di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, che questa sera sarà ospite del salotto televisivo di ‘Ciao Maschio’, in seconda serata su Rai1. Sulla presunta omofobia subita, Casalino ha aggiunto: “Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi. Così come, alcuni giornali mi hanno preso in giro solo per alcuni miei atteggiamenti o comportamenti che in verità sono tali solo perché ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) “Su Luigi Die Giuseppealcuni giornali hanno fatto uscire retroscena e, nonché totalmente falsi,io ero gay ed ero il loro portavoce. Anche quella è omofobia”. Lo ha detto l’ex portavoce di Palazzo Chigi,, che questa sera sarà ospite del salotto televisivo di ‘Ciao Maschio’, in seconda serata su Rai1. Sulla presunta omofobia subita,ha aggiunto: “Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi. Così come, alcuni giornali mi hanno preso in giroper alcuni miei atteggiamenti o comportamenti che in veritàtali...

