Rocco Casalino lacrime per l’ex premier Conte: «Arriva al cuore. Sui giornali pettegolezzi strani su di noi» (Di sabato 27 febbraio 2021) Rocco Casalino e le lacrime per Giuseppe Conte dopo l’addio al governo e il congedo da Palazzo Chigi. «È una persona unica, ha una dote per cui ti Arriva al cuore. A volte mi fa uno sguardo e mi Arriva al cuore. È uscito da Palazzo Chigi con dignità ed applausi», ha detto l’ex portavoce dell’avvocato dell’Avvocato del Popolo. Casalino sarà ospite nel salotto televisivo di ‘Ciao Maschio’, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo, in onda in seconda serata su Rai1. leggi anche l’articolo —> Rocco Casalino: «Io innamorato di Conte? Un uomo affettuoso. La verità sul nostro rapporto» Rocco Casalino lacrime per ... Leggi su urbanpost (Di sabato 27 febbraio 2021)e leper Giuseppedopo l’addio al governo e il congedo da Palazzo Chigi. «È una persona unica, ha una dote per cui tial. A volte mi fa uno sguardo e mial. È uscito da Palazzo Chigi con dignità ed applausi», ha dettoportavoce dell’avvocato dell’Avvocato del Popolo.sarà ospite nel salotto televisivo di ‘Ciao Maschio’, il nuovo programma di Nunzia De Girolamo, in onda in seconda serata su Rai1. leggi anche l’articolo —>: «Io innamorato di? Un uomo affettuoso. La verità sul nostro rapporto»per ...

La7tv : #piazzapulita La rivelazione di Rocco Casalino: 'Ho sondaggi che danno Conte con il M5S molto oltre il 20%, anche a… - PiazzapulitaLA7 : Draghi? Non lo conosco come presidente del consiglio. Può essere un ottimo banchiere. Questo non comporta un automa… - ricpuglisi : Domanda a Rocco Casalino: 'Qual è il giornalista preferito dal @Mov5Stelle?' Risposta netta: 'Sicuramente… - calalaruta : @Michele_Anzaldi @ItaliaViva Non penso che Rocco Casalino voglia diffamare #Renzi, se lo dovesse fare querelatelo,… - CriSStraits : RT @Michele_Anzaldi: Se è vero che il portavoce di Conte Rocco Casalino stasera potrà senza contraddittorio attaccare e diffamare Renzi, Sa… -