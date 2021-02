Robin McAuley, ascolta il nuovo singolo “Standing on The Edge” (Di sabato 27 febbraio 2021) Robin McAuley ha pubblicato un nuovo singolo, che farà parte del suo prossimo disco in uscita il prossimo 7 maggio. Il titolo della canzone è Standing on The Edge, anche a title track del prossimo lavoro, ed ha a che fare molto con il clima che noi tutti viviamo da almeno un anno. Un clima soffocante e deleterio in cui la musica purtroppo sta soffrendo immani pene. Macauley ha cosi’ commentato : “Era difficile non trarre riferimento dalla temuta pandemia in cui ci siamo trovati tutti, e lo facciamo ancora. Quindi ho semplicemente sputato quello che stavo provando. Standing On The Edge sembrava appropriato come titolo per descrivere il clima attuale“. Il muro di Berlino in musica Chi è Robin ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021)ha pubblicato un, che farà parte del suo prossimo disco in uscita il prossimo 7 maggio. Il titolo della canzone èon The, anche a title track del prossimo lavoro, ed ha a che fare molto con il clima che noi tutti viviamo da almeno un anno. Un clima soffocante e deleterio in cui la musica purtroppo sta soffrendo immani pene. Macauley ha cosi’ commentato : “Era difficile non trarre riferimento dalla temuta pandemia in cui ci siamo trovati tutti, e lo facciamo ancora. Quindi ho semplicemente sputato quello che stavo provando.On Thesembrava appropriato come titolo per descrivere il clima attuale“. Il muro di Berlino in musica Chi è...

ROBIN MCAULEY: i dettagli del nuovo album solista "Standing On The Edge". Guarda il video della title track Il veterano rocker irlandese Robin McAuley ha rilasciato il video del singolo "Standing On The Edge", primo estratto e title-track del nuovo album solista, che vedrà l'uscita il prossimo 7 maggio su ...

Il veterano rocker irlandese Robin McAuley ha rilasciato il video del singolo "Standing On The Edge", primo estratto e title-track del nuovo album solista, che vedrà l'uscita il prossimo 7 maggio su ...