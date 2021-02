Roberto Vecchioni | il lavoro segreto come enigmista | si firma Sergente York

(Di sabato 27 febbraio 2021) Non tutti sanno cheè anche un brillante e raffinatosotto pseudonimo. Scopriamo qualcosa di più su questa sua passione segreta. Cantautore, paroliere, scrittore, insegnante di liceo classico e all’università: non si può certo dire chenella sua vita non si sia dato da fare. Eppure, il noto artista ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Oekpetry : chiamami ancora amore-Roberto Vecchioni - eattoli : @EnricoLetta Mah... livello di istruzione scarso, ho sentito un ragazza over 20 che leggeva a macchinetta. Un disas… - RADIOEFFEITALIA : Roberto Vecchioni - El Bandolero Stanco - rsptorino : Roberto Vecchioni - La corazzata Potemkin - ele_pirro : A song a day Sogna, ragazzo sogna - Roberto Vecchioni @ Due - 2 maggio 2011 -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Vecchioni

Il Sussidiario.net

... da Adriano Celentano con "Chi non lavora non fa l'amore" fino ad arrivare agli ultimi anni con, Emma Marrone, Il Volo e Francesco Gabbani, senza tralasciare nessuno. 'Un modo per ...Da Nilla Pizzi con "Grazie dei Fiori" a Domenico Modugno "Nel blu dipinto di blu" ad Adriano Celentano con "Chi non lavora non fa l'amore" fino ad arrivare agli ultimi anni con, ...Non tutti sanno che Roberto Vecchioni è anche un brillante e raffinato enigmista sotto pseudonimo. Scopriamo qualcosa di più al riguardo.Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 febbraio 2021, alle ore 20,20 su Rai 3. Scopri di più, le informazioni ...