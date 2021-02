Roberto Speranza firma l'ordinanza sui colori. Sardegna prima regione bianca (Di sabato 27 febbraio 2021) “Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo”. Così in una nota il ministero della salute. La nota prosegue: “Passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca. È In corso il tavolo di confronto tra ministero della salute, Iss e regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) “Il ministro della Salute,, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, hato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo”. Così in una nota il ministero della salute. La nota prosegue: “Passano in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le regioni Basilicata e Molise. Lapassa in area. È In corso il tavolo di confronto tra ministero della salute, Iss eper definire le modalità attuative del passaggio”.

