Ritrovato a Pompei un carro nuziale mai visto prima Gli archeologi | Scoperta straordinaria

(Di sabato 27 febbraio 2021) Elegante e leggero, stupefacente per la complessità e la raffinatezza dei decori in stagno e bronzo, incredibile nella sua completezza, con le tracce dei cuscini, delle funi per reggere le corone di fiori, persino le impronte di due spighe di grano lasciate su un sedile. A, gli scavi della villa di Civita Giuliana non finiscono di stupire e restituiscono uno straordinarioda parata, dipinto di rosso e rivestito da decorazioni a tema erotico, destinato forse al culto di Cerere e Venere o più probabilmente ad un’aristocratica cerimonia di nozze. “Per l’Italia un unicum-anticipa all’ANSA Massimo Osanna, direttore uscente del Parcoco e responsabile scientifico dello scavo - unadi grandissima importanza per l’avanzamento della conoscenza del mondo antico”. Applaude il ministro della ...