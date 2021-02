Ritrovati i cani di Lady Gaga | la star scoppia in lacrime

Leggi su newsmondo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Koji e Gustav, i due bulldog di, sono stati. Istanno bene. Erano stati rapiti violentemente, con il dog sitter ferito gravemente. LOS ANGELES – Finisce in lieto fine l’ansia di. I due bulldog, rapiti nel corso di un violento rapimento, sono stati: una donna li ha consegnati a un commissariato di polizia a Los Angeles. IdiI due, secondo le prime notizie riportate da Tmz, stanno bene. Alla notizia del lieto fine lasarebbe esplosa in. La 34enne di New York si trova a Roma per le riprese di un film su Guggi. https://www.youtube.com/watch?v=KaTNfRTF-bA&ab ...