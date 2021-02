Ritrovati i cani di Lady Gaga | erano stati rapiti

Leggi su ck12

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’epilogo della storia della scomparsa deifinisce con un sorriso da parte dima con grande apprensione per il dog sitter che era stato aggredito e raggiunto da colpi di pistola al petto a Hollywood e che oggi versa in gravi condizioni. Fonte foto: profilo Instagram ufficialeLa superstar aveva messo a disposizione la somma di 500 mila dollari a favore di chi li avesse. E in fin dei conti la storia della scomparsa deidifinisce così: una donna ha riportato i, due bulldog, Koji e Gustavdi presso il dipartimento della polizia di Los Angeles. Sembra che la star, a Roma per le riprese di un super film sulla dinastia Gucci, dove interpreterà Patrizia Reggiani, omicida ...