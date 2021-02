Richarlison | “La parola di Ancelotti è potente | previde il mio gol contro il Leicester”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Curioso l’aneddoto svelato dain un’intervista ai canali ufficiali dell’Everton. L’attaccante brasiliano ha raccontato di un colloquio conalla vigilia del matchil, nel quale riuscì ad andare a segno, interrompendo un digiuno di reti durato sei gare: “Ero un po’ infastidito dal fatto di aver segnato soltanto un gol su rigore in Premier League. Prima della partita colparlai con Carlo: lui mi disse di rilassarmi perché avrei segnato il giorno seguente, ed è esattamente ciò che accadde. La suaè… non so,”. Foto: Everton Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nel corso di una bella ed interessante intervista rilasciata ai canali ufficiali dell'Everton, l'attaccante brasiliano Richarlison ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua esperienza. Storico trionfo dell'Everton in questa 25^ giornata di Premier League: i ragazzi di Ancelotti vincono il derby contro i reds di Klopp dopo 10 anni. Vittoria ad Anfield che mancava da ben 21 anni.