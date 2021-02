Renzi e il caso Khashoggi Pd | M5S e Sinistra italiana chiedono all’ex premier chiarimenti sui suoi rapporti con bin Salman

(Di sabato 27 febbraio 2021) “Finalmente la nostra battaglia che stiamo conducendo da alcune settimane per la chiarezza neitra Matteoe l’Arabia Saudita ha preso il volo e anche i grandi partiti sono scesi in campo”. E’ quanto ha detto il segretario nazionale di, Nicola Fratoianni, dopo che anche il Pd e M5S hanno chiestochiarezza e trasparenza suicon Mohammed bin, il principe saudita che secondo l’intelligence americana avrebbe “autorizzato” la cattura e l’assassinio del giornalista dissidente Jamal(leggi l’articolo). “Piano piano la pressione sta crescendo: è un bene per l’Italia. Insistiamo ancora,dovrà trarne le ...

ci dica anche se è ancora convinto che in Arabia Saudita sia in atto un nuovo Rinascimento e ... Verificheremo se sia ildi assumere una iniziativa parlamentare: dobbiamo chiarire questa ...Biden ha rimarcato l'attenzione ai diritti umani, senza riferimenti alKhashoggi. Ha inoltre ... Non esattamente un Nuovo Rinascimento saudita, improvvida e incauta definizione di Matteo, ...Dopo quanto è emerso da indagini americane è ancor di più necessario questo chiarimento”, insiste Bordo. “D’altronde è stato lo stesso Renzi, dopo aver partecipato a quella conferenza, a dire che avre ...L'Italia si "Arabia": la politica italiana si mobilità e chiede il conto a Rensi il Saudita per la questione Khashoggi ...