Renato Zero, pazzesco retroscena del passato: “Meritavo quel risultato” (Di sabato 27 febbraio 2021) pazzesco retroscena sul passato del grande cantautore italiano Renato Zero: non tutti ne sono a conoscenza Renato Zero, il pazzesco retroscena del passato (screenshot da Instagram)Un pazzesco retroscena sul passato di Renato Zero che non tutti conoscono. Lui è uno dei grandissimi artisti della musica italiana, un volto e una voce che ha segnato più di una generazione. Renato Fiacchini, questo il suo vero nome, è nato a Roma nel 1950. Non è solo un cantante, ma anche un eccezionale performer, un ballerino, un autore strabiliante e un produttore discografico. La sua personalità carismatica e provocatoria l’ha reso negli ... Leggi su altranotizia (Di sabato 27 febbraio 2021)suldel grande cantautore italiano: non tutti ne sono a conoscenza, ildel(screenshot da Instagram)Unsuldiche non tutti conoscono. Lui è uno dei grandissimi artisti della musica italiana, un volto e una voce che ha segnato più di una generazione.Fiacchini, questo il suo vero nome, è nato a Roma nel 1950. Non è solo un cantante, ma anche un eccezionale performer, un ballerino, un autore strabiliante e un produttore discografico. La sua personalità carismatica e provocatoria l’ha reso negli ...

CaputoItalo : To be blogs a cura di Stefano Donno : To be RENATO ZERO a cura di Stefano Donno - FabFissi : @M49liberorso Firenze Canzone triste - Ivan Graziani / Firenze Santa Maria Novella - Pupo / Galeotto fu il canotto - Renato Zero - ginospadino : @M49liberorso Tutte le canzoni di Vasco e Renato Zero Poi menzione speciale per... Tropicana Ve la ricordate? ????M… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Renato Zero - Resisti - giorgiobigi1 : Renato Zero - Ti andrebbe di cambiare il mondo? - Official Videoclip - Z... -