Rapporto Cia sul caso Khashoggi, il segnale di Biden non è da poco (Di sabato 27 febbraio 2021) Che significa la pubblicazione da parte del Presidente Biden di un modesto stralcio del Rapporto Cia sull'omicidio compiuto nel 2008 a Istanbul del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, editorialista del Washington Post? La vicenda analizzata nel Rapporto Cia era già nota in quanto il comitato dell'intelligence del Senato aveva potuto consultare in sede riservata il Rapporto integrale che chiamava in causa il potentissimo principe Mohammed bin Salman, l'uomo forte del regine saudita al controllo dei servizi segreti che non poteva ignorare una tale operazione. Il valore dell'attuale pubblicazione (4 pagine in cui sono nominati i 15 responsabili materiali dell'omicidio e non il principe) ha tuttavia uno speciale significato simbolico e politico. Perché, diversamente da Trump, il presidente ...

