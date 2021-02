Quo vadis? Perché il papa ha detto che morirà a Roma

Leggi su formiche

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sorprendente Francesco, anche quando si tratta di un argomento finora tabù, quello della salute dei Papi, che per secoli e’ stato uno degli arcana imperii più’ gelosamente protetti. Qualcuno si ricorderà che quando la candidatura dell’allora cardinale di Buenos Aires cominciava a prendere quota nelle Congregazioni generali che precedettero il Conclave che lo elesse successore di Pietro, i rumors del “partito” a lui contrario puntarono i riflettori sul suo stato di salute, sul fatto che addirittura gli mancasse un polmone, condizione che ne avrebbe fatto un candidato debole per succedere a Ratzinger che aveva appena rinunciato per l’ indebolirsi delle forze dovute all’età. Appena un anno dopo, nel 2014, dopo un’intervista al direttore del Corriere della Sera, in cui Francesco aveva affermato che Beneè stato il primoemerito, ma forse non ...