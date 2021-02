Quattro concorrenti del Grande Fratello Vip festeggiano il compleanno oggi (Di sabato 27 febbraio 2021) 4 compleanni al GF Vip Il 27 febbraio verrà ricordato come il giorno del compleanno simultaneo dei concorrenti del Grande Fratello Vip! Non solo una, ma ben Quattro vippone diverse hanno spento le candeline nel penultimo giorno di febbraio, in cui è andata in onda la penultima puntata del reality. Alfonso Signorini ha aspettato la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 27 febbraio 2021) 4 compleanni al GF Vip Il 27 febbraio verrà ricordato come il giorno delsimultaneo deidelVip! Non solo una, ma benvippone diverse hanno spento le candeline nel penultimo giorno di febbraio, in cui è andata in onda la penultima puntata del reality. Alfonso Signorini ha aspettato la L'articolo proviene da Novella 2000.

aeryssxx : Crocc: *riceve aerei di gruppo con Tommaso e Stefania, vede Stefania superare il televoto quattro volte di fila, du… - jelly32491531 : Con solo quattro concorrenti come cavolo fanno a tirare fino a mezzanotte per poi dire che è tardi?… - heavharry : ho letto in tl che a mezzanotte sarà il compleanno di quattro concorrenti quindi io direi di fare una cosa stile co… - Hanyauku___ : Assurdo come quest'anno avevo 4 concorrenti preferiti e tutti e quattro sono arrivati in finale. #MasterChefIt - LSantillo_96 : Ma il punto non è scannarsi per i concorrenti (avremmo preferito avere Matilde nella casa molto più tempo, e questa… -