Conte: "La sconfitta mi fa star male" Ho studiato tanto calcio e quando sento dire che non si inventa nulla credo sia una bugia, detta ad arte da chi non vuole mettersi in gioco". "Il calcio - continua - e' la mia passione, mi piace ...

Quando l'arte inganna l'occhio: l'opera di street art francese che ha stupito il mondo Quel che appare non sempre è reale. Vedi un cancello, ma non lo è. Si chiama “Passage” ed è stata realizzata a Boulogne-sur-Mer dall’artista Gonzalo ...

