Provincia di Napoli, scoperta donna positiva al Covid: usciva di casa e andava a lavorare (Di sabato 27 febbraio 2021) Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa hanno effettuato un controllo ad una attività commerciale dove hanno sorpreso la titolare che, positiva al Covid-19, si era allontanata dal proprio domicilio e stava lavorando. La donna, una 52enne salernitana, è stata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

giuly72 : @DeNotarisArmand Eh...io sono originaria della provincia di Napoli ?? - MartinaStarace3 : @Itsangy12 Provincia di Napoli #kokundaaskvar - Lorxyx : !!!Urgente!!! Qualcuno in provincia di salerno o napoli ha la disponibilità per adottare questo gattino? Non è in b… - pakyketty : @DribblingWorld @FnsSarriano @ViejoVencedor Gragnano... provincia di Napoli - paceinguerra : @misspaccatutto Intanto, in questi giorni, sono morte due insegnanti dell'infanzia in provincia di Napoli (Pozzuoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Napoli Libera: "In Campania poca trasparenza sui beni confiscati" Primato negativo in Provincia di Napoli con 31 comuni non 'trasparenti' ma è buona la performance del Comune di Napoli., seguono Caserta con 23 e Salerno con 18. Su 45 comuni campani che pubblicano ...

Maradona: mega murales a Bacoli, luogo memoria per i giovani NAPOLI - E' stato realizzato sul muro degli spogliatoi di quello che fu il campo di calcio 'Maremorto' di Bacoli , comune flegreo in provincia di Napoli , il mega murales dedicato a Diego Armando Maradona ritratto piu' volte nei momenti che ne hanno segnato la carriera. In testa al lungo murales, realizzato gratuitamente dallo ...

Camorra in provincia di Napoli: tutti i clan NapoliToday Esame per diventare avvocati: spunta l’ipotesi del solo esame orale. Cartabia chiede un parere al Cts Soltanto l’esame orale per affrontare l’esame per diventare avvocati? Per ora è soltanto un’ipotesi, ma vista la situazione sanitaria in corso il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha chiesto un ...

Ricordo Maradona: mega murales a Bacoli con una frase storica dell'argentino (ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - E' stato realizzato sul muro degli spogliatoi di quello che fu il campo di calcio 'Maremorto' di Bacoli, comune flegreo in provincia di Napoli, il mega ...

