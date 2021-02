Proposta di legge contro la propaganda e i gadget fascisti, Sandro Ruotolo legge le lettere dei condannati a morte della Resistenza (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo Liliana Segre, Roberto Benigni, Andrea Scanzi, Vauro, Maurizio De Giovanni, Sergio Staino, Vinicio Capossela, Bobo Rondelli, Cisco Bellotti e tanti altri anche Sandro Ruotolo aderisce alla campagna di sostegno alla Proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a Fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti” promossa dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. Il giornalista Sandro Ruotolo in un video legge le lettere dei condannati a morte della Resistenza insieme a Patrizio Trampetti, uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo Liliana Segre, Roberto Benigni, Andrea Scanzi, Vauro, Maurizio De Giovanni, Sergio Staino, Vinicio Capossela, Bobo Rondelli, Cisco Bellotti e tanti altri ancheaderisce alla campagna di sostegno alladidi iniziativa popolare “Normelae la diffusione di messaggi inneggianti a Fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simbolie nazisti” promossa dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. Il giornalistain un videoledeiinsieme a Patrizio Trampetti, uno dei ...

