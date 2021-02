Primeira Liga 2020/2021: Porto-Sporting Lisbona 0-0, padroni di casa a -10 dalla vetta (Di domenica 28 febbraio 2021) La ventunesima giornata della Primeira Liga 2020/2021 ha proposto un big match storico, Porto-Sporting Lisbona, confronto terminato sul punteggio di 0-0. All’Estádio do Dragão, i padroni di casa non hanno replicato il successo della giornata precedente, ai danni del Maritimo, frenando il proprio ritmo al cospetto della capolista. Marega e Taremi non hanno trovato i varchi giusti per far male allo Sporting, così come avevano fatto contro la Juventus in Champions League, trovando la convinta ed efficace opposizione di Inacio, Coates e Feddal. Medesima considerazione per quanto concerne Tomas e Santos, limitati dai centrali Pepe e Mbemba, sempre attenti. Indicazioni positive per la Juventus, in vista del ritorno degli ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) La ventunesima giornata dellaha proposto un big match storico,, confronto terminato sul punteggio di 0-0. All’Estádio do Dragão, idinon hanno replicato il successo della giornata precedente, ai danni del Maritimo, frenando il proprio ritmo al cospetto della capolista. Marega e Taremi non hanno trovato i varchi giusti per far male allo, così come avevano fatto contro la Juventus in Champions League, trovando la convinta ed efficace opposizione di Inacio, Coates e Feddal. Medesima considerazione per quanto concerne Tomas e Santos, limitati dai centrali Pepe e Mbemba, sempre attenti. Indicazioni positive per la Juventus, in vista del ritorno degli ...

