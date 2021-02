Prima regione in zona bianca Le regole | che cosa si può fare

(Di sabato 27 febbraio 2021) Novella Toloni Il ministro della Salute ha firmato le nuove ordinanze sulla base dei dati arrivati dalla cabina di Regia. L'Italia cambia nuovamente colore da lunedì 1° marzo e c'è laad entrare in fasciaL'Italia cambia nuovamente colore. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che ridisegnano la penisola e per lavolta dalla sua introduzione una, la Sardegna, entra ufficialmente in. Il ministro ha firmato le nuove ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni ottenute, come di consueto, della Cabina di Regia. I cambiamenti, numerosi, entreranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo. Lavera novità è il passaggio della Sardegna da ...

La Sardegna è la prima regione d'Italia a entrare in zona bianca. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Rivolto (Ud), 27 feb. (askanews) - Il primo marzo 2021 la Pattuglia acrobatica nazionale "Frecce Tricolori" dell'Aeronautica Militare compie 60 anni. Da sempre è simbolo dell'eccellenza Made in Italy. Dopo l'ordinanza del ministro Speranza che decreta il passaggio della Sardegna in zona bianca, il presidente della Regione Christian Solinas ne adotterà a stretto giro, quindi prima di lunedì, una propria.