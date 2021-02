Prima Pagina | Giornale di Sicilia | “Vaccini | Sos ai medici di base Orlando chiude Mondello e 2 piazze”

Leggi su mediagol

(Di sabato 27 febbraio 2021) “, Sos aidi”Titola così ladell’edizione odierna del “di”. “Laprova ad allinearsi alle scelte nazionali: in ballo le somministrazioni ad anziani non autosufficienti o con patologie gravi. Fumata grigia nel primo incontro con i sindacati.e 2del centro storico. Contagi limitati, la nostra regione resta in giallo. Protezione Civile: Borrelli lascia, arriva Curcio. Addio ristori, Draghi prepara il decreto Sostegno. Bozza del nuovo Dpcm: riapertura di teatri e cinema il 27 marzo. La carica dei regionali per entrare nel Corpo Forestale. Tragedia sulla A29: scontro fra camion e furgone, un morto. ...