Premier League | Manchester City-West Ham 2-1 | Rúben Dias e Stones regalano i tre punti a Guardiola La classifica

(Di sabato 27 febbraio 2021) Due a uno, è questo il risultato finale del match valido per la ventiseiesima giornata diUtd, Solskjaer aspetta il Milan: “Contro i rossoneri ricordi indelebili. Non vedo l’ora di affrontarli”Ilcontinua a volare sulle ali dell'entusiasmo. A sbloccare la gara quest'oggi è stato il difensore centrale in forza ai Citizens,, agile a sovrastare la difesa delHam su un cioccolatino confezionato da Kevin De Bruyne. A sorpresa la squadra ospite era stata brava a riprendere il match con Michail Antonio che, con freddezza, ha bucato Ederson. La partita sembrava andare verso un epilogo non del tutto favorevole per la squadra di casa che, però, ha sfruttato un guizzo di Riyad Mahrez decisivo a servire al ...

alfonso25592 : @gippu1 Il Manchester City oggi: primo in Premier League, in finale di Coppa di Lega contro il Tottenham di Mourinh… - passionepremier : Il Manchester City fatica ma trova il successo: sconfitto un bel West Ham - SkySport : Premier League, 26^ giornata, i risultati delle partite di oggi: il City vince ancora - bayiskendr : RT @SkySport: MANCHESTER CITY-WEST HAM 2-1 Risultato finale ? ? #Dias (30') ? #Antonio (43') ? #Stones (68') ? Premier League - 26^ Giornat… - SkySport : MANCHESTER CITY-WEST HAM 2-1 Risultato finale ? ? #Dias (30') ? #Antonio (43') ? #Stones (68') ? Premier League - 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

MANCHESTER - Non frena neanche per sogno il Manchester City e continua spedito la sua corsa inarrestabile verso il trionfo in. La vittoria contro il West Ham 2 - 1 tiene Guardiola saldamente al comando, a +13 sul Manchester United, che però deve ancora giocare. I gol di Ruben Dias e Stones rendono inutile il ...Spread the love Torna in campo lacon le partite della 26esima giornata di...Il Manchester City si impone in casa per 2-1 contro il West Ham nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Premier League 2020/2021. All’iniziale vantaggio di Dias risponde ...Dallo scorso 19 dicembre gli uomini di Guardiola sanno solo vincere in tutte le competizioni: Dias e Stones piegano gli Hummers, +13 sul secondo posto ...