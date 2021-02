Poste Italiane consegna a Bergamo di 5 700 dosi di vaccino AstraZeneca

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sono arrivati a destinazione nella tarda mattinata di sabato 27 gennaio i furgoni del corriere di, SDA, per ladi 5.700di. Nella giornata di sabato alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccinia Piacenza e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere la loro destinazione finale all’ASST Papa Giovanni XXIII –Ospedali Riuniti in Piazza OMS 1. Complessivamente il corriere SDA stando nelle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli, Trento, Bolzano, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia 280 mila ...

Imperia. Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di, SDA, per la consegna a Sanremo di 1500 dosi del vaccino Astra Zeneca. Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifer e, hanno preso in carico i vaccini ...Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di, SDA, per la consegna del vaccino Astra - Zeneca agli ospedali del Piemonte. Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i ...